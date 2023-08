افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے روائتی تحفہ

کولمبو (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان کرکٹ ٹیم کے کپتان حشمت اللہ شہیدی نے پاکستانی کپتان بابر اعظم سمیت دیگر کھلاڑیوں کو روائتی افغان لباس تحفے میں دیئے۔

ہاتھ سے تیار کردہ کڑھائی والے یاخان لباس کو دوستی کے مثال کے طور پر پیش کیا گیا، حشمت اللہ شہیدی نے پاکستان ٹیم کو ڈریس ٹریننگ سیشن کے موقع پر پیش کیے۔ خیال رہے کہ ماضی میں افغانستان اور پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان کئی بار تناؤ دیکھنے میں آیا ہے، کھیل میں تناؤ کو کم اور دوستی کو بڑھانے کیلئے افغان ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں کو روایتی لباس کا تحفہ پیش کیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل ہمبنٹوٹا میں کھیلا جائے گا۔

Afghanistan Skipper @Hashmat_50 presented the Pakistan squad with Afghanistan's handcrafted Embroidered Yakhan Dresses as a gesture of camaraderie. ????#AfghanAtalan | #AFGvPAK | #SuperColaCup | #ByaMaidanGato pic.twitter.com/e7Bj6nDMbo