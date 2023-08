سندھو نے ایک بار کہا تھا”چاندنی رات ہو، ستاروں سے بھرا آسمان، کنارہ ہو، اس ماحول کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا دل محبت سے بھرا ہو“ سندھو نے ایک بار کہا تھا”چاندنی رات ہو، ستاروں سے بھرا آسمان، کنارہ ہو، اس ...

مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:106

سندھو نے مجھے ایک بار کہا تھا؛”چاندنی رات ہو، ستاروں سے بھرا آسمان، میرا کنارہ ہو۔ اس ماحول کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا دل محبت سے بھرا ہو۔“ یہ بات یاد آئی تو مجھے محسوس ہوا”اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ پانی کا جل ترنگ، خاموشی، ہوا کی سرسراہٹ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت کا شعلہ اور قدرت سے پیار والا دل ہو جو میرے اور میرے دوستوں کے پاس موجود ہو۔ کہتے ہیں خاموشی بھی سوالات کا جواب دیتی ہے۔ کبھی خاموشی میں ان جوابات کو سنانا دوست۔ کہتے ہیں خاموشی کی عبادت کرو کہ یہ آوازوں کی سربراہ ہے۔“

بھوک ستا رہی ہے۔ہم دریا کے کنارے سے اٹھ آئے ہیں۔ہاں یاد آیا دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔اٹک کے پرانے بازار میں ہم چپل کباب کھانے چلے آئے ہیں۔ رات کے 10 بجے ایک آدھ ہوٹل یا منیاری کی دوکان کے علاوہ سارے بازار میں ہو کا عالم ہے۔ پیاز، قیمہ، ٹماٹر، ادرک، مرچ مصالے سے تیار کردہ یہ کباب پشاور کا خاص تحفہ ہیں لیکن اب ملک کے ہر شہر میں دستیاب ہیں۔ چپل کباب کی یہ دکان اٹک کی مشہور اور پرانی دکان ہے۔گاہکوں کی بھیڑ کا رات کے اس پہر ہوناکوئی اچھنبے کی بات نہیں۔اس بازار میں چند پرانی عمارات ماضی کی کاریگری کی چھاپ کا شاندار نمونہ پیش کرتی ہیں۔ہم چپل کباب ہوٹل بیٹھے کھانے کے انتظار میں ہیں۔ کبابوں کی خوشبو نے بھوک کافی چمکا دی ہے۔ہمارے میز کے ساتھ ہی کم و بیش ساٹھ پینسٹھ برس کا”درویش“ کب سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھ اور ہاتھ پر ایک ہی سوال ہے”بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔“میری نظر ایک آدھ بار اُس پر پڑی۔تنگ آ کر یا ترس کھا کر مشتاق نے اُس کے لئے بھی کھانے کا آڈر دیا ہے۔کھانا اس تک پہنچا تو اس نے محبت بھری نظر سے ہمیں دیکھا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ شاید کئی دن یا کئی پہر کا بھوکا ہے۔بھوک دنیا کی سب سے سفاک حقیقت ہے۔ ویسے بھی ارشاد نبویﷺ ہے؛”بہترین صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔“

بھوک بھی کیا چیز ہے اور انسان بھی کیا شے ہے۔ اگر سمجھے تو ایک وقت کا کھانا، دو گھونٹ پانی اور چند لقمے خوراک کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی تلخ سچائی ہے کہ بھوک سے کم اور بھرے پیٹ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ پھر بھی ہم 2 گھونٹ پانی اور 4لقمے خوراک کے لئے زندگی بھر نہ جانے کیسے کیسے عذاب اور جوکھم اٹھاتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا حصول کبھی اتنی زندگی کا طلب گار نہیں ہوتا جتنی زندگی ہم بھوک اور پیاس مٹانے میں گنواتے ہیں۔ ذراسوچئے گا۔

یقین کریں ان چپل کباب کا ذائقہ منفرد ہی نہیں بلکہ یہ طبعیت پر گراں بھی نہیں گزرتا ورنہ ایسی خوراک اکثر طبعیت خراب کر دیتی ہے۔ کھانے کے بعد لالہ جی کا”نسخہ لالوی“ یعنی کڑک چائے نے کھانے کا لطف دوبالا کر دیا ہے۔

میں علی الصبح ہی دروازے پر عدیل کی دستک سے جاگ گیا ہوں۔ باہرابھی جاتے اندھیرے کی پرچھائیاں باقی ہیں۔ ہمیں اٹک خوردپر طلوع ہوتے سورج کے نظارے میں خود کو ڈبونا ہے۔ اکبر اعظم کے تعمیر کردہ اٹک قلعہ کی 500 سال پر پھیلی تاریخ کے اوراق میں کھونا ہے۔ میں منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا باہر آیا تو ایک مانوس آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی ہے۔ سندھوکی جانی پہچانی آواز۔”تم نین کے بغیر چڑھتے سورج کا نظارہ دیکھنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس کے بغیر۔۔۔“ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی واپس مڑا، نین کے کمرے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں کے انتظار کے بعد اُس نے آنکھیں ملتے دروازہ کھولا۔“ کھلی ٹی شرٹ اور ڈھیلے پاجامے میں۔ بولی؛ ”کیوں اٹھا دیا صبح صبح۔“ میں نے اس کا ہاتھ تھاما وہ بولتی ہی رہ گئی ہے۔ اسے جیپ میں بٹھایا اور ہم مشرق سے ابھرتے سورج کا نظارہ کرنے سندھو کی طرف رواں ہیں۔ مجھے پھر آواز سنائی دی؛”دیکھو نین کی موجودگی میں میں کیسے مچلتا ہوں۔“ میں ہنس دیا۔ نین بولی؛”ہنسی کس بات پر۔“ میں جواب دیا؛”میرا دوست چودہ سو (1400) کلو میٹر کے سفر میں تم پر فدا ہو چکا ہے۔ کہہ رہا ہے تمھارے بغیر نہیں آنا سورج کو نکلتا دیکھنے واسطے۔“

یہ نئی صبح ہے۔ کل ہونے والی بارش نے ماحول نکھار دیا ہے۔ افق پر تا حد نگاہ نیلا شفاف آسمان ہے۔ فضا تازہ جبکہ ماحول کی گرد رات کی بارش میں دھل چکی ہے۔ جیپ کی سن روف سے جھانکتی مہتابی کرنوں نے نین کی گوری رنگت کو اور سنہرا کر رکھا ہے۔ ہوا اس کے ریشمی بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، نین سے نین چار ہوئے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اپنی لمبی ملائم انگلیوں سے میرے ہاتھ دباتے انگریزی کی نظم سنانے لگی ہے؛

bell has no sound till someone rings it..

song has no tune till someone sings it..

so never hide your feelings because it

has no value till someone feels it.........

مجھے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کی گرفت بڑھتی محسوس ہوئی اور پھر یہ گرفت سخت ہی ہوتی چلی گئی ہے۔ جو بات میں نے اسے کہنے میں کئی ہفتے لگائے تھے وہ اس نے ان3 لائنز میں ایک منٹ میں کہہ ڈالی ہے۔ نین ذہین اور موہنی ہے۔ یہ خوبیاں کم کم ہی اکٹھی ملتی ہیں۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ کی گرفت اُس کے ہاتھ پر مضبوط کر دی ہے کبھی نہ چھوڑنے کے لئے۔(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)