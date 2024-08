خاتون کو بیچ سڑک بارش میں ڈانس کرنا مہنگا پڑ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) آج کل ہر کوئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے اور چند ویوز حاصل کرنے کی خاطر نت نئے اور خطرناک طریقے اپناتا ہے جس سے اکثر تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

نجی ٹی وی آج نیوز کے مطابق اسی طرح کی ایک ویڈیو بھارت سے سامنے آئی جس میں ایک خاتون کو مصروف سڑک پر رقص کرتے دیکھا گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔مصروف شاہراہ پر ڈانس کرنے والی خاتون کے ساتھ حادثہ بھی پیش آسکتا تھا مگر وائرل ہونے کی خاطر انہوں نے تیز رفتار ٹریفک کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارش کے خوشگوار موسم میں خاتون اپنی کار کی چھت پر بیٹھی ہوتی ہیں اور پھر نیچے اتر کر اچانک سڑک پر ڈانس اسٹیپ شروع کردیتی ہے جہاں کار اور موٹرسائکلیں تیزی سے گزر رہی ہوتی ہیں۔

A video of woman dancing in the middle of a busy road goes viral.



UP Police replies, “Please share the vehicle number, time, date and place for necessary action."



pic.twitter.com/FBULbaiQho