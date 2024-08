امریکہ میں بھارتی لڑکے کی جانب سے ”میڈ اِن پاکستان“ جیکٹ خریدنے پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین برس پڑے

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں پاکستان کا جس قدر منفی تشخص میڈیا اور سیاستدانوں کی تقاریر و بیانات کے ذریعے بتایا جاتا ہے، اس کے بعد اس بھارتی نوجوان کا امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں 12ہزار بھارتی روپے (تقریباً 40ہزار پاکستانی روپے) کی ’میڈ اِن پاکستان‘ جیکٹ دیکھ کر اتنا تو حیران ہونا بنتا تھا۔

Came to Harvard to buy merch.



This one's is Rs. 12,000!



But Made in Pakistan?! pic.twitter.com/ik6IUPASSu