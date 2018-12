یونیورسٹی برائے سائنس ٹیکنالوجی جدہ کا خیبر میڈیکل کالج وڈنٹسٹری سے مفاہمتی یادداشت یونیورسٹی برائے سائنس ٹیکنالوجی جدہ کا خیبر میڈیکل کالج وڈنٹسٹری سے مفاہمتی ...

پشاور( سٹاف رپورٹر)(KAUST)کنگ شاہ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس، ٹیکنالوجی جدہ سلطنت سعودی عرب کا خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے ساتھ مفاہمتی یاداشت،پروفیسر ڈاکٹر شارلٹ اے۔ ای ہاؤژر(KAUST)جدہ نے خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کا دورہ کیا۔خیبر کالج آف ڈینٹسٹری اور KAUSTکا معاہدہ مشترکہ طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدت، ریسرچ وتدریس میں ترقی کے حوالے سے طے پایا تاکہ قومی، علاقائی اورعالمی سطح پر درپیش چیلنجزکا مقابلہ کیا جاسکے۔پروفیسر ڈاکٹر شارلٹ اے۔ ای ہاؤژرنے اسی موضع پر فیکلٹی اور TMOsکو Tetra Peptides کو Nano Particlesمیں اور ساتھ اسکا3۔D Cell Cultures برائے Tissue Engineeringمیں استعمال پر ایک مفصل لیکچر دیا۔جس میں سینئر فیکلٹی کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔Tissue Regenerationکا مطلب کسی Tissue کا خود ساختہ طور پر بڑھنا ہے اور آجکل اس صنعت کی مانگ بہت زیادہ ہے۔خیبر کالج آف ڈینٹسٹری اور کنگ شاہ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس کی بہترین سہولیات اور عملے کو بروئے کار لاکر ریسرچ کوبین الاقومی معیار تک لیجایا جا سکے۔ خیبر کالج آف ڈینٹسٹری اور کنگ شاہ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس اس بات کی خواہشمند ہے کہ مجموعی طور پر اس نئی مہارت اور تکنیک کا استعمال کر کے Regenerative Dentistry and Regenerative therapies for Maxillofacial Pathologyمیں استعمال کر کے collagen۔mimetic peptide scaffolds for Tissue Engineering and 3D Bioprintingکی جا سکے۔دونوں ادارے اس معاہدہ کے مطابق سٹاف اور طالب علموں کے تبادلے اور ساتھ ہی دیگر اشاعات کا تبادلہ، نئے مواقع کی تلاش اور ریسرچ وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ بین الاقومی کانفرنسوں میں شمولیت اور ایک دوسرے کے تجربات سے استعفادہ حاصل کر سکیں۔ڈین خیبر کالج آف ڈینٹسٹری پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول نے پروفیسر ڈاکٹر شارلٹ کا شکریہ ادا کیا اور امیدظاہر کی کہ یہ معاہدہ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طالب علموں کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔اس تقریب کے پروگرام کوارڈینیٹر ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر سلطان زیب خان (ہیڈ شعبہ اُورل پیتھالوجی) اور ارگنائیزر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر امین خان، پلوشہ افضل، کائنات حیدر اور ماہ نور خان تھے۔

