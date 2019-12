کرسٹیانو رونالڈو نے کا شاندار گول

لزبن(ڈیلی پاکستان آن لائن )سٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور شاہکار گول سکور کرکے حریف ٹیم کو حیران کردیا۔سیری اے فٹبال لیگ کے میچ میں پرتگالی فٹبال سٹار ڈیڑھ سیکنڈ تک ہوا میں معلق رہے اور سر سے غیرمعمولی گول کردیا۔میچ میں رونالڈوکی ٹیم یوونٹس نے حریف ٹیم کوایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرادیا۔مداحوں نے رونالڈو کے اس گول کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا ہے۔

۔۔۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔۔۔۔۔۔۔

This Cristiano Ronaldo header last night against Sampdoria is simply ludicrous.He was 2.5 metres( approximately 8.3 feet) in the air when he makes contact with the ball and hangs on for an astonishing 1.5 seconds defying gravity before looping it into the goal. #SameeraAziz pic.twitter.com/RxCLkFwSV3