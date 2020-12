علی ظفر کا نئے ریپرز کو ایک لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان

اسلام آباد (آئی ا ین پی) معروف گلوکار و اداکار علی ظفر نے اپنے نئے گانے بھائی حاضر ہے میں نئے ریپرز کو موقع دینے اور ایک لاکھ روپے تک انعام دینے کا اعلان کردیا۔

سوشل میڈیا سائٹس پر علی ظفر نےایک ویڈیو پیغام شیئر کیا جس کے آغاز میں ان کے نئے گانے بھائی حاضر ہے کہ میوزک بِیٹ بج رہی ہے۔ علی ظفر نے ویڈیو کے آغاز کے چند سیکنڈ بعد اعلان کیا کہ بھائی حاضر ہے کے حوالے سے ہم ایک مقابلے کا انعقاد کرنے جارہے ہیں، جس میں ریپ گانے والے گلوکار حصہ لے سکتے ہیں۔

All rappers, get ready to shine! Rap on the beat in the link for the “HAZIR HAI” track, win up to 1 lakh rupees and feature in the official video. ???? Let’s show the world Pakistan’s rap swag. ???? https://t.co/doPitjUR0d #rap #bhaeehazirhai pic.twitter.com/hEUC66MgRM