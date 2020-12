معروف بزنس مین جاوید آفریدی کے لیے ایک اور بڑا اعزاز 

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف بزنس مین جاوید آفریدی کو فرسٹ سلک روڈ فرینڈشپ کمیٹی کا سفیر مقرر کردیا گیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاوید آفرید ی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس اعزاز پر سب سے پہلے میں سلک روڈ فرینڈشپ آرگنائزنگ کمیٹی 2020اور چین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ،یہ اعزازحاصل کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے ۔اس موقع پر جاوید آفریدی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان ثقافت کے تبادلے اور معاشی معاونت کے لیے سخت محنت کرتے رہیں گے ۔

It is a great honor to receive the Award of the 1st Silk Road Friendship Ambassador. Thank you to the Organising Committee & Chinese Government ! I will continue to work hard to contribute to economic cooperation & cultural exchanges between China and Pakistan. @zlj517 pic.twitter.com/5EhEzjuEJt