شرجیل خان کا شاداب خان سے شادی سے متعلق سوال لیکن جواب کیا ملا؟ دلچسپ خبرآگئی 

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان سے ساتھی کرکٹر شرجیل خان نے شادی سے متعلق پوچھ لیا۔

شاداب خان نے ٹوئٹر پر سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا جس کے بعد 'آسک شاداب' ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ شرجیل خان نے ہیش ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے پوچھا کہ شادی کا کیا ارادہ ہے، اور کب کرو گے؟

شاداب نے مضحکہ خیز انداز میں جواب دیا کہ شرجیل بھائی اب آپ ہی بات کرلیں، میں نمبر بھیجتا ہوں۔ اس کے علاوہ شاداب سے سوال کیا گیا کہ آپ اب تک سرفراز احمد کو اپنا کپتان کیوں کہتے ہیں؟

Because he taught me how to lead, how to look after your team, how to fight for your country and your teammates. My teacher will always be my captain. #AskShadab https://t.co/VDPdlcBybl