بھتیجے کی ٹرپل سنچری پر شعیب ملک بھی خوشی سےنہال ، بیان جاری کردیا

لاہور (ویب ڈیسک)آل راؤنڈر شعیب ملک نے اپنے بھتیجے محمد حریرہ کی ٹرپل سنچری پر ردعمل دیتے ہوئے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔

شعیب ملک نے ٹوئٹر پر خصوصی پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے محمد حریرہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے، انہوں نے حریرہ کو ہدایت دی کہ ایسے ہی سخت محنت کرتے رہو اور مضبوطی سے آگے بڑھو، ابھی تمہارے آگے لمبا سفر ہے جسے طے کرنا ہے۔

Over the moon right now ???? https://t.co/hjUVz1rjvl