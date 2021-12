پاکستان اور بھارت میں میچ پڑگیا

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیئن ہاکی چیمپیئنز ٹرافی میں تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے پاکستان اور بھارت میں ٹاکرا ہوگا۔

دونوں ٹیموں کو سیمی فائنل مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، پاکستان کو جنوبی کوریا جبکہ بھارت کو جاپان نے شکست دی تھی۔دونوں ٹیموں کے درمیان تیسری پوزیشن کے لیے میچ کل (بدھ کو ) کھیلا جائے گا۔

THIS IS A SHOCKER! #TeamIndia who defeated Japan 6-0 in the group stage, go down to them in the semi-final of the #AsianChampionsTrophy.

India will take on Pakistan in the 3rd/4th place playoff tomorrow.