محمد رضوان کے بعد ایک اور قومی کرکٹر کا انگلش کاؤنٹی سے معاہدہ طے پاگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی فاسٹ باؤلر حارث رؤف کا انگلینڈ کی کاؤنٹی کرکٹ سے معاہدہ طے پاگیا ہے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق حارث رؤف کا انگلینڈ کے کاؤنٹی کرکٹ کلب یارکشائر سے معاہدہ طے پایا ہے۔حارث رؤف یارکشائر کی جانب سے 2022 کا سیزن کھیلیں گے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کا سسیکس سے معاہدہ طے پایا تھا۔

Yorkshire have agreed a partnership with Lahore Qalandars in a bid to 'reduce barriers to entry', and learn from the PSL franchise's player development programme.

Haris Rauf will join the county as an overseas player in 2022.