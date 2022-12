ٹام کروز نے اپنی زندگی کے خطرناک ترین سٹنٹ کی ویڈیو شیئرکردی

نیویارک (ویب ڈیسک) اداکار اپنی فلم کے لیے سٹنٹس اکثر کرتے ہیں اور اب فلمی دنیا کے مقبول سٹنٹ مین اور اداکار ٹام کروز نے موٹرسائیکل سے پہاڑی کے کنارے سے نیچے چھلانگ لگا کر بیس جمپ کا مظاہرہ کیا ہے، 2023 میں ریلیز ہونے والی فلم مشن امپاسبل 7 کے لیے ٹام کروز نے ایسا کیا جس کی ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے اداکار نے اسے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک سٹنٹ قرار دیا۔

اس سٹنٹ کے لیے ٹام کروز نے 500 سے زیادہ بار اسکائی ڈائیوز جبکہ 13 ہزار بار موٹرسائیکل جمپ کی مشق کی اور یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔اس سٹنٹ کو 2020 میں ناروے میں فلمایا گیا تھا اور اب اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔

فلم کے ڈائریکٹر کرسٹوفر میکوائر کے مطابق ٹام کروز نے ماہرین کے ساتھ مشاورت کرکے موٹرسائیکل اور بیس جمپنگ کا 'ماسٹر پلان' تیار کیا۔فلم کے بیس جمپنگ کوچ مائلز ڈیشر نے بتایا کہ اس طرح کے سٹنٹس میں سنگین طور پر زخمی ہونے یا موت کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG