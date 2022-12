لاہور قلندرز نے شاہین کے بعد حارث اور فخر کو بھی گاڑیاں تحفے میں دیدیں

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز لاہور قلندرز کی انتظامیہ نے کپتان شاہین آفریدی کے بعد فاسٹ بولر حارث رؤف اور فخر زمان کو بھی گاڑیاں تحفے میں دے دیں۔لاہور قلندرز نے کرکٹرز کو گاڑیاں دینے کی تقریب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اوول گراؤنڈ میں سجائی۔

لاہور قلندرز کی انتظامیہ اور کرکٹرز شاہین آفریدی، حارث رؤف اور فخر زمان کے تقریب کے لیے اوول گراؤنڈ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔سی ای او عاطف رانا کا کہنا ہے کہ لاہور قلندرز کے کھلاڑی جوش و جذبے سے کھیلتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ۔

اس موقع پر فخر زمان نے کہا کہ لاہور قلندرز کی انتظامیہ اپنے کرکٹرز کا تو خیال رکھتی ہی ہے لیکن جس طرح یہ اپنے مداحوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یہ بھی زبردست ہے۔قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ یہ لاہور قلندرز کی فیملی کا اظہار ہے جو یہ اپنے کرکٹرز کے ساتھ کررہے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ بولر حارث رؤف نے کہا کہ گزشتہ سیزن میں انہوں نے ہر کھلاڑی کو انفرادی کارکردگی پر انعامات دیے،یہ چیز کھلاڑیوں کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے۔

Thank you @gcuniversitylhr for very warm reception . Love the way student’s interacted with their heroes @iShaheenAfridi @HarisRauf14 and @FakharZamanLive . #MainhoonQalandar #dilse #soochnabhimanahai @lahoreqalandars @atifnaeemrana @AJavedOfficial pic.twitter.com/bzAXA4NEpN