بھارتی ڈائریکٹر نے فلم "کشمیر فائلز" کو کچرا قرار دے دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر سعید اختر مرزا نے مودی سرکار کی پسندیدہ فلم "کشمیر فائلز" کو کچرا قرار دے دیا ہے۔

میرر نیوز کے مطابق ڈائریکٹر سعید اختر مرزا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ " کشمیری پنڈٹ کا ایشو حقیقت ہے لیکن اس نے جتنا ہندوؤں کو متاثر کیا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی متاثر کیا ہے، لوگ انسانیت کی طرف جائیں اور کسی ایک سائیڈ کو سپورٹ نہیں کریں"۔انہوں نے کہا کہ " لوگوں کو تاریخ کو درست طریقے سے سمجھنا چاہئے اور پروپیگنڈا آئیڈیاز کی حمایت نہیں کرنی چاہئے، حب الوطنی کی اصطلاح کو آج کل ایک پیسے کمانے کی مشین کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور یہ صرف پاکستانی یا بھارتی نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے"۔

