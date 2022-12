چین میں کورونا کی نئی لہر شروع ، ماہرین کا 10 لاکھ سے زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ 

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین میں مہلک کورونا وائرس کی نئی لہر شروع ہو چکی ہے جبکہ ماہرین نے حالیہ موسم سرما میں کورونا کے باعث 10 لاکھ افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے ۔

نجی ٹی وی "سماء نیوز" کے مطابق چین میں کورونا کی پہلی لہر سے متاثرہ مریضوں سے ہسپتال بھر چکے ہیں اور بستروں کی قلت پیدا ہو گئی ہے حتیٰ کہ مریضوں کو فرش پر ہی طبی امداد دی جا رہی ہے جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں ۔

نجی ٹی وی کے مطابق چین کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دسمبر ، جنوری اور فروری میں کورونا کی تینوں شدید لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، ملک کی 60 فیصد آبادی متاثر ہو سکتی ہے جبکہ 10 فیصد آبادی آئندہ 90 روز میں مہلک وائرس کا نشانہ بن سکتی ہے ۔ اس وقت کووڈ کی پہلی لہر کا سامنا ہے جبکہ دوسری لہر جنوری سے فروری کے اختتام تک اور تیسری فروری کے اختتام سے مارچ کے وسط تک رہے گی ۔

چین کے ماہر صحت ایرک فیگل ڈنگ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ہسپتال کی ویڈیو شیئر کی جو کھچا کھچ مریضوں سے بھرا پڑا ہے ، انہوں نے خبردار کیا کہ کورونا وائرس سے اموات کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے ۔

30) ????UPDATE—China ????????’s chief epidemiologist now says that “the worst is yet to come”, @selinawangtv. There will likely be 3 big ???????? #COVID19 waves coming—this is just the first. ➡️Next big wave will come after the Lunar new year travels in late January!pic.twitter.com/ULM89h2Eq3