ٹویٹر صارفین کی  اکثریت کا سی ای او کا عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ ، ایلون مسک نے مشروط آمادگی ظاہر کر دی 

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ٹویٹر کے سی ای او اور ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے مشروط طور پر ٹویٹر کے سی ای او کا عہدہ چھوڑنے کی حامی بھر لی ۔

ایلون مسک نے گزشتہ دنوں ٹویٹر پر ایک پولنگ کرائی تھی جس میں انہوں نے ٹویٹر صارفین سے پوچھا کہ کیا انہیں سی ای او کے عہدے سے خود کو علیحدہ کر لینا چاہئے ، عوام کی بڑی تعداد نے اس پر اپنی رائے دی تھی ، میڈیا رپورٹس کے مطابق 57.5 فیصد پر مشتمل ایک کروڑ سے زائد صارفین نے رائے دی کہ آپ کو سی ای او کا عہدہ چھوڑ دینا چاہئے جس پر ایلون مسک نے بھی مشروط حامی بھر لی ہے ۔

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.