فٹ بال کے مداح کی شادی، دولہا دلہن نے شادی کے لباس کے طور پر کس کی شرٹس پہنیں؟ انٹرنیٹ پر ہنگامہ برپا ہوگیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) شادی پر دولہا دلہن عروسی ملبوسات زیب تن کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان اور بھارت میں دلہنیں زرق برق لباس پہنتی ہیں جو ان کا زندگی کا خواب ہوتا ہے، تاہم گزشتہ دنوں بھارت میں ایک دولہا دلہن نے اپنی شادی میں ایسا لباس پہن لیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس جوڑے میں دولہا نے ارجنٹائن فٹ بالر میسی اور دلہن نے فرانسیسی فٹ بالر کائیلیان کی شرٹس پہن رکھی تھیں۔

دلہن اتھیرا اور دولہا سچن فٹ بال کے مداح تھے تاہم دونوں مختلف ٹیموں اور کھلاڑیوں کو پسند کرتے تھے۔ دلہن فرانس کے کھلاڑی کائیلیان کو جبکہ دولہا ارجنٹینا کے فٹ بالر میسی کو پسند کرتا تھا چنانچہ ان دونوں نے شادی کی تقریب میں اپنے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی شرٹس پہنیں۔

In this #Messi #Mbappe encounter, there are only winners… on the #WorldCupFinal day, Sachin & Aathira tied the knot in #kochi #kerala wearing the jerseys of the #Argentina & #France stars..

The kind of things that can only happen in #india ! #football #footballfans #wedding pic.twitter.com/iH4KUnECWN