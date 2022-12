ایمبولینس ڈرائیور کی راستے میں شراب پینے اور اپنے زخمی مریض کو بھی پلانے کی ویڈیو وائرل ہوگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک ایمبولینس ڈرائیور کی راستے میں گاڑی روک کر شراب پینے اور اپنے زخمی مریض کو بھی پلانے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ ویڈیو ریاست اوڑیسا سے سامنے آئی ہے۔

ایمبولینس کا ڈرائیور ایک حادثے میں زخمی ہو جانے والے شخص کو ہسپتال لیجا رہا ہوتا ہے تاہم تیرتول کے علاقے میں ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے وہ ایمبولینس ایک طرف کھڑی کرکے اپنے لیے بھی جام بناتا ہے اور ایمبولینس میں موجود زخمی شخص کو بھی ایک ایک جام پیش کرتا ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس کا ڈرائیور باہر کھڑے ہو کر، جبکہ زخمی شخص ایمبولینس میں سٹریچر پر پڑے ہوئے شراب پی رہا ہوتا ہے۔جگت سنگھ پور کے چیف ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کشیترابسی داش نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ”اس مریض کو ڈسٹرکٹ ہسپتال لایا گیا تھا، تاہم ایمبولینس چونکہ پرائیویٹ تھی، لہٰذا ہم ڈرائیور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔“

In a shocking incident that took place in #Odisha #india ,a video of an ambulance driver drinking with a patient while on their way to hospital. In the video, the ambulance driver can be seen drinking and even sharing the drink with a patient. pic.twitter.com/gNJ07tECV6