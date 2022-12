سوشل میڈیا پر ٹیسٹ سکواڈ میں محمد رضوان کی جگہ سرفراز احمد کو شامل کرنے کا مطالبہ   

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ناقص کارکردگی پر سوشل میڈیا صارفین نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں محمد رضوان کی جگہ سرفراز احمد کو شامل کرنےکا مطالبہ کر دیا ہے ۔

انگلینڈ کیخلاف راولپنڈی ، ملتان اور کراچی میں کھیلے جانےو الے تین ٹیسٹ میچز کی 6 اننگز میں محمد رضوان ایک بھی نصف سنچری نہیں کر پائے ۔ وکٹ کیپر بلے باز کے سکور 29،46،10 ،30،19 اور 7 تک ہی محدود رہے اس طرح قومی بلے باز 23.5 کی اوسط سے 141 رنز ہی بنا پائے ۔

ٹیسٹ سیریز میں بلے بازی کے میدان میں بری کارکردگی پر سوشل میڈیا صارفین نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سکواڈ میں محمد رضوان کی جگہ سرفراز احمد کو شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ۔

PCB should appoint Sarfaraz Ahmad as test captain for the New Zealand series

