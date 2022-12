ورلڈ کپ وکٹری پریڈ ، میسی اور دیگر کھلاڑی خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے 

بیونس آئرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیفا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد وکٹری پریڈ کے دوران ارجنٹینا کے سٹار فٹبالر لیونل میسی اور دیگر کھلاڑی خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے ۔

قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 جیتنے کے بعد ارجنٹینا کی ٹیم دارالحکومت بیونس آئرس پہنچی تو استقبال کیلئے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا ، میسی ورلڈ کپ کی ٹرافی تھامے دیگر کھلاڑیوں کے ہمراہ اوپر سے کھلی بس پر بیٹھے ویکٹری پریڈ میں داخل ہوئے ، بس جیسے ہی آگے بڑھی تو بس کی چھت پر بیٹھے میسی اور دیگر چار کھلاڑی بجلی کی تاروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچے ، کھلاڑیوں نے بروقت اپنے سر نیچے کر لئے ، ایک کھلاڑی کی ٹوپی بجلی کی تاروں سے ٹکرائی مگر خوش قسمتی سےکوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔

Argentina get their heroes home but nearly clothesline them off the bus.pic.twitter.com/hemkogABq2