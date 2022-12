یوکرینی لڑکی پاکستانی سفارتکار سے شادی کی خواہش مند ، حکومت کا اجازت دینے سے انکار، حیران کن دعویٰ 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافی زاہد گشکوری نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی پاکستانی سفارتکار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن حکومت کی طرف سے اجازت نہیں دی جا رہی ۔

صحافی کے مطابق پاکستانی سفارتکار سے شادی کی خواہش مند یوکرینی خاتون نے 2019، 2020 اور 2021 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو درخواست دی لیکن اسے شادی کی اجازت دینے سے انکار کردیا گیا۔ اب اس خاتون نے وزیر اعظم پورٹل کے ذریعے ایک بار پھر پاکستانی سفارتکار سے شادی کی درخواست دی ہے۔

زاہد گشکوری کے مطابق اگر وزیر اعظم شہباز شریف اور دفتر خارجہ نے اس لڑکی کو شادی کی اجازت نہ دی تو وہ معاملے کو عدالت میں لے جائے گی۔

