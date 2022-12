یونانی تہذیب انسانی تاریخ کی روشن صبح کی طرح ہے یونانی تہذیب انسانی تاریخ کی روشن صبح کی طرح ہے

تحریر: ظفر سپل

قسط:69

”منطق کی سائنس“ کی اشاعت کے بعد ہیگل کا نام بن گیا تھا۔ اب بیک وقت3 یونیورسٹیوں نے اسے نوکری کی پیشکش کی۔۔۔ ارلنجن (Erlangen) یونیورسٹی، برلن (Berlin)یونیورسٹی اور ہائیڈل برگ (Heidelberg) یونیورسٹی، مگر وہ 1816ءمیںہائیڈل برگ یونیورسٹی چلا آیا۔ یہاں پر اس کا نیا کام ”فلسفیانہ سائنسز کا انسائیکلوپیڈیا۔ ایک خاکہ“ (The encyclopedia of philosophical sciences in outline) شائع ہوا۔ یہ 1817ءکی بات ہے۔ 1818ءمیں اسے برلن یونیورسٹی کی طرف سے ”مسندِ فلسفہ“ (Chair of Philosophy) کی پیشکش ہوئی، جو فشٹے کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ یہاں پر 1821ءمیں اس کی کتاب (Philosophy of Right) شائع ہوئی۔ اب ہیگل نے خود کو مکمل طور پر فلسفے کے لیکچرز کے لیے وقف کر دیا اور ”جمالیات“، ”فلسفۂ مذہب“، ”فلسفۂ تاریخ“ اور ”تاریخِ فلسفہ“ پر بھرپور لیکچر دئیے۔ جو بعد میں انہی ناموں سے شائع بھی ہوئے۔ اب ہیگل کی شہرت چہار دانگ عالم میں پھیل چکی تھی اور طالب علم اور فلسفے سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جرمنی کے ہر شہر بلکہ تمام یورپ سے اس کے لیکچر سننے کے لیے آتے تھے۔

ہیگل سے قبل ڈیکارٹ، سپائی نوزا، ہیوم اور کانٹ وغیرہ نے زندگی کی داخلی نوعیت کے بارے میں بات کی اور کوشش کی کہ فلسفی انسان اور کائنات کے بارے میں جتنا جان سکتے ہیں، اس کے بارے میں ابدی معیارات بھی قائم کریں، مگر ہیگل ان سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس نے زیادہ تر تاریخ کے ارتقاءکو سمجھنے کے طریق کار کے تعین کی کوشش کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کے نزدیک ”ابدی صداقتیں“ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے نزدیک واحد صداقت اور مستقل نقطہ (Fixed Point) جسے فلسفہ برقرار رکھ کر آگے چل سکتا ہے، وہ صرف ”تاریخ“ ہے۔

”نظرئیے کی ابدی صداقت“ کے حوالے سے ہی وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عہدِ قدیم، یا قرون وسطیٰ، یا پھر روشن خیالی کے دور کے فلاں خیالات غلط ہیں اور فلاں درست۔ اسی طرح ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ افلاطون کے نظریات غلط ہیں اور ارسطو کے درست، یا یہ کہ ہیوم کے خیالات درست ہیں اور کانٹ کے غلط۔ سوچنے کا یہ انداز سراسر خلافِ تاریخ (Anti Historical) ہے، اس لیے کہ علم مسلسل ترقی کر رہا ہے اور روحِ عالم ترقی کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان آزادی اور عقلیت پسندی کی شاہراہ پر مسلسل قدم آگے بڑھا رہا ہے۔

اب اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے ہیگل مزید آگے بڑھتے ہوئے اس کرہِ ارض پر انسانی، سماجی و فکری ارتقاءکو 3 تاریخی مرحلوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ مشرقی دنیا کے ڈرامے کو پیش کرتا ہے اور مشرقی دنیا سے اس کی مراد ہندوستان، چین، مصر اور ایران ہیں۔۔۔ یہ ہماری تہذیب کی ابتداءہے۔ دوسرا مرحلہ یونانی تہذیب کا مرحلہ ہے اور تیسرا مرحلہ سلطنتِ روما کی تہذیب کو پیش کرتا ہے۔

مشرقی دنیا انسان کے بچپن کے زمانہ کی مثال ہے، جہاں ہندوستان کی روح ایک خواب دیکھنے والے بچے کی روح ہے اور چین ایک مستعد اور چوکس بچے کی۔ یونانی عہد میں انسانیت بچپن کی سرحد عبور کر اپنے عہدِشباب میں پہنچ گئی۔ یونانی تہذیب انسانی تاریخ کی روشن صبح کی طرح ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا، جو رومن تاریخ و تہذیب کا دور ہے، ۔۔۔ آخر میں ہیگل نے چوتھے اور اعلیٰ ترین مرحلے کا بھی ذکر کیا اور اسے جرمن دنیا سے منسوب کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک نئی تاریخی ترکیب کو ظہور پذیر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جرمن دنیا ہے، جہاں آزادی کا تصور اپنے اعلیٰ ترین اظہار کو پہنچ جائے گا۔ ایک نئی صبح طلوع ہو گی اور وہ پروشیا میں ہو گی اور پروشیا جلد ہی سارے براعظم پر چھا جائے گا۔

اب یہاں تک پہنچ کر ہیگل نے ایک دعویٰ کیا کہ تاریخ روحِ عصر کی داستان ہے جو اپنے روزِ اول سے لیکر کانٹ تک بتدریج نموپذیر رہی ہے اور اب جب بھی کوئی شخص تاریخ کا بالاستیعاب مطالعہ کرے گا، وہ جان جائے گا کہ جونہی کوئی نئی فکر، نیا خیال یا نیا نظریہ منظرِعام پر آتا ہے، اس کی تردید میں ایک نئی فکر، ایک نیا خیال یا ایک نیا نظریہ میدان میں آ جانا ہے۔ دو متضاد نظریات کے مابین ایک کشمکش جنم لیتی ہے اور اس کشمکش کے نتیجے میں ایک تیسری فکر، ایک تیسرا نظریہ وجود میں آتا ہے، جس میں پہلے دونوں نظریات کے بہترین نکات شامل ہوتے ہیں۔ ہیگل اس سارے عمل کو ”جدلیاتی عمل“ (Dialectic Process) کا نام دیتا ہے اور مذکورہ بالا تینوں مراحل کو بالترتیب ”قضیہ یا تھیسس“ (Thesis)، ”ردِ قضیہ یا اینٹی تھیسس“ (Antithesis) اور ”تالیف“ (Synthesis) کا نام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی وضاحت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکارٹ کی ”عقلیت پسندی“، ”تھیسس یا قضیہ“ تھی۔ لاک اور ہیوم کی ”تجربیت پسندی“، ”اینٹی تھیسس یا ردِ قضیہ“ تھی۔ ان دونوں نظریات کی کشمکش سے کانٹ کی فکر نے ”تالیف“ کی صورت جنم لیا۔ کیونکہ کانٹ بعض باتوں میں عقلیت پسندوں اور بعض خیالات میں تجربیت پسندوں کا ہمنوا تھا۔ مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کانٹ کی فکر نئے سلسلۂ ہائے مباخث کو جنم دے کر جدلیاتی عمل کو آگے بڑھائے گی۔(جاری ہے )

