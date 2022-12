میں تھک کر گھر جا رہا ہوں ، آپ کے آنے کا پروگرام ہو تو آگاہ کیجئے گا، مونس الٰہی نے رانا ثناء اللہ کیلئے ایک اور ٹویٹ داغ دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ (ق) کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مونس الٰہی نے رانا ثناء اللہ کو ایک اور ٹویٹ میں نام لیکر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ، میں اب اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہوں اور تھک کر گھر جا رہا ہوں ، مگر آپ کا جب بھی آنے کا پروگرام ہو مجھے آگاہ کر دیجئے گا۔

Rana sb @RanaSanaullahPK I am bored now. Heading home but pls do let me know when you plan to come https://t.co/UuJ2CH89ti

اس سے قبل مونس الٰہی نے ایک ٹویٹ میں رانا ثناء اللہ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کرنے سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں 8 کلب سی ایم ہاؤس پہنچ گیا ہوں ، آپ کب آرہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کرنے کیلئے ۔

خیال رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ اگر پرویز الٰہی نے 4 بجے تک اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے ، 4 بجے کے بعد گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نیا ڈیکلیریشن جاری کریں گے ، گورنر پنجاب وزیر اعظم کو گورنر راج کی درخواست بھی کر سکتے ہیں ۔

مونس الٰہی کے ٹویٹس پر رانا ثناء اللہ نے تو کوئی رد عمل نہیں دیا البتہ عطا اللہ تارڑ میدان میں آئے اور کہا اب بڑے ہو جاؤ، آپ کے والدا عتماد کا ووٹ لینے سے کیوں بھاگ رہے ہیں ،کیا ان کے پاس مطلوبہ تعداد میں ممبران نہیں ہیں ۔میدان سے ایسے نہیں بھاگتے جیسے آپ کے والد فرار ہو رہے ہیں ۔

Grow up!!!

Also whats preventing your daddy from taking vote of confidence? Don't have enough members? ایسے تو نہیں بھاگتے میدان سے۔ حوصلہ کرو اور میدان میں اتر کر مقابلہ کرو۔ بڑھکیں مار کر بھاگ جانا تو کوئی بات نہ ہوئی۔

Don't be bored, we have plenty of entertainment lined up https://t.co/xk0RRk1j9o