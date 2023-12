لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)لیگی رہنما نے اپنی تمام گاڑیاں جائیداد و دیگر اثاثہ جات نواز شریف کے نام کردیے،جس کا اعلان میاں محمد نواز شریف نے بذات خود ایک اجلاس کے دوران کیا۔

ن لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے دوران لیگی قائد نے سٹامپ پیپر لکھی ہوئی تحریر پڑھی جس میں کہا گیا کہ میں عباس انصاری ولد محمد اقبال اپنی تمام پراپرٹی، گاڑیاں و دیگر اثاثہ جات اپنی مرضی و خوشی سے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے نام کرتا ہوں۔ جس کے ہال میں موجود لیگی رہنماؤں نے تالیاں بجاکر لیگی رہنما عباس اںصاری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔

اس دوران مریم نواز نے عباس انصاری سے سوال کیا کہ وجہ تو بتائیں آپ ایسا کیوں کررہے ہیں؟ جس پر لیگی رہنما نے جواب دیا کہ میں میاں محمد نواز شریف سے بےلوث محبت کرتا ہوں،جس پر لیگی قائد نواز شریف نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ۔

اس موقع پر لیگی رہنما اسحاق ڈار ،رانا ثنا اللہ اور پرویز رشید بھی موجود تھے۔

Here in other countries, people donate to political parties but in Pakistan, people donate their wealth to party leaders.

Nothing wrong with this.

But things like that are usually kept secret and not shown in press conferences. pic.twitter.com/bEuXbKtln2