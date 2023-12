شان کا گانا ’’ڈنکی‘‘ سے نکلنے پر گلوکار کی وضاحت آگئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی گلوکار شان نے وضاحت دی ہے کہ ان کا گانا شاہ رخ خان کی نئی فلم ’’ڈنکی‘‘ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ رواں سال کے آغاز میں بھارتی گلوکار نے مداحوں کو بتایا تھا کہ فلم میں ان کا ایک رومانوی گانا موجود ہے جس میں شریا گھوشال نے ان کا ساتھ دیا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر)پر ایک نئی پوسٹ میں شان نے خبر دی ہے کہ ان کا گانا ’ڈنکی‘ میں شامل نہیں ہے کیونکہ راج کمار ہیرانی نے اس کو فلم میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔

Good Morning !!! Aaj #Dunki Day hai … im super excited!! CAN’T WAIT TO SEE IT !! I’m sure Everyone is Going to love the Movie !!! I just want to clear the air about why my song was not part of the film ..

the song, a beautiful breezy duet ( with @shreyaghoshal ) “Durr kahi…