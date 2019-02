عالمی یونیورسٹی رینکنگ جاری کرنے والے ادارے کے وفد کا پی یو کا دورہ عالمی یونیورسٹی رینکنگ جاری کرنے والے ادارے کے وفد کا پی یو کا دورہ

لاہور (سٹی رپورٹر) حکومت پاکستان کی خیر مقدمی خارجہ پالیسی اور پنجاب یونیورسٹی کی کوششوں کی بدولت عالمی یونیورسٹی رینکنگ جاری کرنے والے ادارے Clarivate Analytics اور جرائد کی درجہ بندی جاری کرنے والی ایجنسی Web of Scienceکے اعلیٰ سطحی وفد کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے اپنے دورے کے دوران یہ غیر ملکی وفد 80 کے قریب پاکستانی جامعات اور جرائد کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔

اس ملاقات کا اہتمام Web of Science Conference 2019 کے عنوان سے سنٹر آف ایکسیلنس ان مالیکیولر بائیولوجی،Congress of Molecular Biologyاور Advances in Life Sciences کے اشتراک سے 11 مارچ 2019 کو CEMB,پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ کانفرنس میں مہمان مندوبین سے پاکستان میں عالمی یونیورسٹی رینکنگ کے مستقل دفتر کے قیام کے لیے اپیل بھی کے جائے گی۔یہ کانفرنس پاکستانی کی جامعات کی عالمی تناظر میں ترقی اور بہتر درجہ بندی کے بے شمار امکانات روشن کر سکتی ہے۔

مزید : میٹروپولیٹن 4