دوران پروز جہاز کے انجن میں آگ لگ گئی اور ٹکرے ٹوٹ کر زمین پر گرتے رہے اور پھر ...

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں جہاز کے انجن میں آگ لگی ہوئی ہے ،ویڈیو دوران سفر مسافر کی جانب سے کھڑکی سے بنائی گئی تاہم جہاز محفوظ طریقے سے لینڈ کر گیا ہے اور کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا ہے۔

تفصیلات کے مطابق یونائیٹڈ ایئر لائنز کا بوئنگ 777 طیارہ کے انجن میں دوران پرواز خرابی آئی اور اس کے ٹکرے انجن کے اندر چلے گئے جس سے آگ بھڑک اٹھی ، جہاز کے انجن کے پرزے دوران پرواز اتر اتر کر آباد ی پر گرتے رہے تاہم فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں ۔ جہاز میں 241 مسافر سوار تھے جو کہ تمام محفوظ رہے ہیں۔

یونائیٹڈایئر لائنس کی فلائٹ UA328 نے ڈینور سے ہونولولو جانے کیلئے پرواز بھری اور ابھی رن وے سے 27 کلومیٹر ہی دوری پر تھی کہ جہاز کے انجن میںخرابی پیداہوئی اور آگ بھڑک اٹھی ،جس کے فوری بعد جہاز کے پائلٹس کی جانب سے ایمرجنسی کال کر دی ، جہاز نے 13 ہزار فلٹ کی بلند ی پر جانے کے بعد اوپر جانا چھوڑ دیا اور واپس ڈینور کی طرف رخ موڑ دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں ایئر پورٹ پر بحفاظت لینڈ کر گیا ۔جہاز کے انجن کے پرزے بروم فیلڈ کے علاقے میں گر ے جو کہ ڈینور سے 15 کلومیٹر دوری پر ہے ۔

