پی ایس ایل 6 ، لاہور قلندرز بمقابلہ پشاور زلمی، سٹیڈیم میں جاوید آفریدی کے ہمراہ یہ نوجوان لڑکی کون ؟ ترک اداکارہ نہیں بلکہ ۔۔ جواب جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )کراچی میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ جاری ہے لیکن اس دوران جاوید آفریدی کے ہمراہ سٹیڈیم میں ایک خاتون بیٹھی ہیں جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر خوشگوار بحث جاری ہے ، یہ خاتون اور کوئی نہیں بلکہ پارٹی گرل ’ دانا نیر مبین ‘ ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق دانانیر مبین کو چند سیکینڈ کی ویڈیو نے راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور اسی کی بدولت وہ اس وقت پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کے ہمراہ اپنی ٹیم پشاور زلمی کو سٹیڈیم میں بیٹھے سپورٹ کر رہی ہیں ۔سٹیڈیم میں سے دانا نیر نے اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ”یہ میں ہوں ، یہ سٹیڈیم ہے اور یہ ہمارا پی ایس ایل 6 ہو رہاہے “ ۔

اس نیچے دی گئی تصویر میں دانا نیرمبین پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی کے ہمراہ بغیر ماسک کے کھڑی ہیں ۔

جہانزیب نامی صارف نے دانانیر مبین کی جاوید آفریدی کے ہمراہ تصویر پر دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ’ ’ کیمرہ مین کبھی بھی ہمارے دل جیتنے میں ناکام نہیں ہوتا ۔“

Cameraman never fails to impress us.???????? #LQvPZ#PawriHoRaiHai pic.twitter.com/Q3BPAzqdJd