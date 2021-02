حامد میر نے جیو نیوز کے دفتر پر حملے کے ذمہ دار کی تصویر شیئرکردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی حامد میر نے کراچی میں جنگ ارو جیونیوز کے مرکزی دفتر پر حملے کے ذمہ دار شخص کی تصویر کردی ۔

ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں حملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حامد میر نے لکھا کہ سیاہ عینک اور ہاتھ میں مائیک پکڑے شخص اس حملے کا ذمہ دارہے، اسے کسی کے بھی خلاف احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن اسے تشدد کا کوئی حق نہیں۔

Strongly condemn attack on the offices of ⁦@jang_akhbar⁩ and ⁦@geonews_urdu⁩ in Karachi the man with black glasses and a mike in his hand is responsible for this attack he have the right to protest against anyone but he don’t have right of violence ⁦@RSF_inter⁩ pic.twitter.com/efeMSWK1jX