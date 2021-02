نائیجیریامیں فوجی طیارہ گر گیا،  7 افراد ہلاک

ابوجا(ڈیلی پاکستان آن لائن) نائیجیرین ملٹری کا ایک ایئر کرافٹ ابو جا ایئر پورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ طیارے میں سوارتمام سات افراد ہلاک ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق نائیجیرین ملٹری کا طیارہ ابوجا ایئر پورٹ سے تقریباً دس کلومیٹر دور انجن فیل ہونے کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ نائیجیرین ایئر فورس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ طیارے میں سوار سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نائیجیریا کے ایوی ایشن وزیر ہادی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملٹری کا ایئر کرافٹ کنگ ایئر 350 حادثے کا شکار ہو ا ہے۔

انہوں نے اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر باقاعدہ پیغام بھی جاری کیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد نائیجیرین ایئر فورس نے کہا ہے کہ طیارے میں سات افراد سوار تھے جو حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نائیجیریا کے وزیر ہوابازی کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔

The Chief of the Air Staff (CAS), @CAS_IOAmao, has ordered an immediate investigation into the incident. While urging the general public to remain calm & await the outcome of investigation, the CAS, on behalf of all NAF personnel, commiserates with the families of the deceased.