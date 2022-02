پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی مہم کے بد ترین اختتام پر کپتان بابر اعظم کا بیان بھی سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ سیز ن سیون میں کراچی کنگز کی بد ترین مہم کا اختتام بھی شکست پر ہوا ۔ ٹورنا منٹ میں کراچی کنگز دس میچوں میں سے صرف ایک ہی میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی ۔ مہم کے اختتام پر کپتان بابر اعظم کا پیغام بھی سامنے آگیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بابر اعظم نے کہا کہ ہم اپنی جانب سے یہ نہیں کر پائے ،پاکستان سپر لیگ کے اس تجربے سے بہت زیادہ باتوں پر غور کرنے ، سیکھنے اور بہتر کرنے کا موقع ملا۔کپتان نے کہا کہ انشااللہ ہم مزید زوردار طریقے سے واپسی کریں گے ۔انہوں نے تمام فینز کی جانب سے سپورٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔

We did not hold up our end. Lots to reflect, learn & improve from this entire experience of #PSL7. In sha Allah, we will come back stronger. Also, quite grateful to all the fans for their immense support and belief. #KarachiKings pic.twitter.com/EdOy9sVaAy