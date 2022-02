"سوئس سیکرٹس " پاکستان کی کس شخصیت کے  سوئٹزر لینڈ میں اکاؤنٹس سامنے آئے؟

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحقیقاتی صحافیوں کی عالمی تنظیم آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پراجیکٹ (او سی سی آر پی) نے سوئس بینکوں میں رکھے گئے 100 ارب ڈالر کی تفصیلات جاری کردیں۔ جاری ہونے والے ڈیٹا میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) کے سابق سربراہ جنرل اختر عبدالرحمان اور ان کے تین بیٹوں کا نام بھی شامل ہے۔

او سی سی آر پی کی جانب سے اس پراجیکٹ کو "سوئس سیکرٹس" کا نام دیا گیا ہے۔ تنظیم نے دنیا بھر کے 47 میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر سوئس بینکوں کی پراسرار دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی تحقیقات کیں اور یہ ڈیٹا جاری کیا ہے۔

اس ڈیٹا میں سوئٹزر لینڈ سے تعلق رکھنے والی انویسٹمنٹ بینکنگ کمپنی " کریڈٹ سوئس" کے 18 ہزار اکاؤنٹس اور 30 ہزار اکاؤنٹ ہولڈرز کی تفصیلات شامل کی گئی ہیں جن کا تعلق 160 ممالک سے ہے۔ ان اکاؤنٹس میں زیادہ سے زیادہ 100 ارب ڈالر کی رقم جمع رہی ہے۔ اس ڈیٹا لیک میں کئی ملکوں کے حکمران خاندانوں ، خفیہ ایجنسیوں اور جرائم پیشہ افراد کے نام سامنے آئے ہیں۔

کریڈٹ سوئس اور اس کے ذیلی بینکوں میں سنہ 2007 اور 2008 کے دوران سب سے زیادہ اکاؤنٹ کھولے گئے جب کہ سنہ 2014 میں سب سے زیادہ اکاؤنٹس بند ہوئے کیونکہ اس وقت سوئٹزر لینڈ نے ایک قانون منظور کیا تھا جس کے تحت دنیا کے ٹیکس حکام کے ساتھ اکاؤنٹس کی تفصیلات کا تبادلہ کیا جاسکتا تھا۔

او سی سی آر پی کے مطابق افغان جہاد کے دوران پاکستان کے انٹیلی جنس چیف اختر عبدالرحمان نے سوئٹزر لینڈ میں بینک اکاؤنٹس کھولے۔ ان اکاؤنٹس میں امریکہ ڈالر بھیجتا تھا اور اس کے بعد اختر عبدالرحمان فیصلہ کرتے تھے کہ یہ کیش کہاں خرچ کیا جائے گا۔

او سی سی آر پی نے پاکستانی انٹیلی جنس ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اختر عبدالرحمان نے امریکہ کی جانب سے افغان جہاد کیلئے دیے گئے فنڈز کو اپنی جیبوں میں ڈالا۔ اختر عبدالرحمان کے صاحبزادوں اکبر، غازی اور ہارون کے نام پر یکم جولائی سنہ 1985 کو ایک مشترکہ اکاؤنٹ کھولا گیا جس میں سنہ 2003 تک 3.7 ملین امریکی ڈالر موجود تھے۔

???????? Pakistan: An intelligence chief oversaw millions in CIA funding sent to arm Afghan mujahideen fighting the Soviets.

But as the American money flowed, Credit Suisse accounts were opened under the names of the general’s sons. These accounts went on to hold millions. pic.twitter.com/YIIU2kuaBH