صدرِ پاکستان کا ذوقِ مطالعہ (1)

صدرِ پاکستان جناب عارف علوی نے گزشتہ روز کسی تقریب سے خطاب کے دوران اُن 10کتابوں کا ذکر کیا جو حالیہ ایام میں ان کے زیرِ مطالعہ رہیں۔ ان کتابوں میں صرف ایک کتاب اردو میں تھی جو شاہ بلیغ الدین کی تصنیف ”طوبیٰ“ تھی جس کا موضوع حیاتِ سرورِ کائناتؐ تھا۔ یعنی اردو میں اب تک صرف اسلامی اور مذہبی موضوعات ہی کو اذنِ طباعت و اشاعت مل سکا ہے۔ دنیا نجانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اپنی قومی زبان میں مذہبی، سیاسی اور ادبی موضوعات کی جگالی کئے جا رہے ہیں۔

لفظ ”جگالی“ میں نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ درجِ بالا تینوں موضوعات میں کوئی جدید و نادر موضوع نہیں ہوتا۔ آپ ان موضوعات پر نصف صدی پہلے لکھی گئی تحریروں اور آج کی تحریروں کا موازنہ کرکے دیکھ لیں۔ سیاسی شخصیات کے نام بدلے ہوں گے، کام وہی ہوں گے۔ ادبی تصنیفات میں جدید نثری تصنیفات و تالیفات کا تقریباً فقدان ہوگا اور شعری تصانیف میں میر تقی میر سے لے کر احمد فراز تک کے موضوعاتِ شعر دیکھ لیں۔ اندازِ ادائیگی بدلے ہوں گے، موضوع وہی ہوگا۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ اردو غزل میں غالب و اقبال کو چھوڑ کر آج تک جس شاعر نے بھی طبع آزمائی کی ہے اس کے موضوع کو صرف ایک سادہ سے فقرے میں سمیٹا جا سکتا ہے جو یہ ہے: ”آپ بہت خوبصورت ہیں“۔……

اور یہی حال مذہبی تصنیفات کا بھی ہے۔ ہم اردو والوں سے زیادہ توانا مذہبی موضوعات تو فارسی والوں نے 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 19ویں صدی عیسوی تک کی 12سو سالہ تصنیفات میں بیان کر دیئے تھے جن کو شاعر مشرق نے اپنے 1908ء میں پی ایچ ڈی کے مقالے میں ڈسکس کیا تھا اور جس کا عنوان ”ایران میں مابعد الطبیعات کی ڈویلپمنٹ“ رکھا تھا۔اس قسم کی کوئی کوشش اردو زبان میں لکھی گئی کسی مذہبی تصنیف و تالیف میں نظر نہیں آتی۔ آپ اس روش کو برصغیر کے باسیوں میں پائے جانے والے افکار و خیالات کا قحط یا فقدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے تمام مذہبی علوم کا سرمایہ وہ تحاریر ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی ترجمانی یا تفسیر کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ بہت کم کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جن میں کوئی نادر اسلامی / مذہبی موضوع ڈسکس کیا گیا ہوگا۔

صدر پاکستان نے باقی جن 9کتابوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام کی تمام انگریزی میں لکھی گئی ہیں۔ اگر بارِ خاطر نہ ہو تو میں ان کے نام یہاں درج کئے دیتا ہوں:

1. From Plassey to Pakistan

2. The Narrow Corridor

3. Sapiens

4. The Future is faster than you think.

5. Exponential

6. The Age of Al and our Human Nature.

7. The Pentagon`s Brain

8. The Warbot

9. The End of India.

ان میں پہلی کتاب کا مصنف ہمایوں مرزا ہے جو پاکستان کے پہلے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اسکندر مرزا کا بیٹا ہے۔ یہ کتاب اس کی خاندانی سوانح ہے اور ساتھ ہی قیامِ پاکستان کے بعد کے پہلے عشرے میں سیاسی نشیب و فراز کی داستان اور اس نشیب و فراز میں سیاستدانوں کے مکر و فریب کی ایک عجیب و غریب کہانی بھی ہے۔

اور آخری کتاب خوشونت سنگھ کی تصنیف ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں تین چار عشرے پہلے جس انڈیا کے "End" کی بات کی تھی، وہ اختتام اب زیادہ قریب نظر آتا دکھائی دے رہا ہے۔ انڈیا کی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ وہ ”آزاد انڈیا“ کی بجائے ”غلام انڈیا“ کہلوانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کی شہادت انڈیا کی گزشتہ ایک ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ دے رہی ہے۔ اس ملک پر ”غیر ہندی“ حکمران آ آ کر اسے غلامی سے ”ہمکنار“ کرتے رہے ہیں۔آج کا انڈیا اس روائت سے ایک قدم آگے نکل رہا ہے۔ آج کا انڈیا کسی بدیسی حکمران کے حملے کا منتظر نہیں بلکہ یہ حملہ وہ خود اپنے اوپر کر رہا ہے۔ کشمیریوں پر مظالم، آسام کی اقلیتوں پر ظلم و ستم، گاؤ ماتا کی پرستش کے لبادے میں اپنی مسلمان رعایا کی نسل کُشی اور اب حجاب کے معاملے میں ایک اور ابتلا کا استقبال، وہ چند مثالیں ہیں جو انڈیا خود اپنے اوپر وارد کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کسی خارجی دھماکے (Explosion)سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ اپنے اندرونی دھماکے (Implosion) سے کرچی کرچی ہو جائے گا۔ ہندوستانیوں کو اب یا تو ”مودی ازم“ کو خیر باد کہنا پڑے گا یا ایک اور طرح کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہننا ہوگا۔ خوشنوت سنگھ کی کتاب کی اشاعت کے بعد وہاں کافی دیر تک شور و غوغا مچتا رہا تھا۔ لیکن بعض دانشور مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں کرتے ہیں، وہ جب پوری ہو جاتی ہیں تو لوگ ان کو یاد کرکے پچھتاتے ہیں۔ ٹالسٹائی، دوستووسکی، گوربا چوف نے جو کہا تھا وہ آخر پورا ہو کے رہا۔ جرمن مفکرین نے جو دعاوی کئے تھے ان کا تعلق پہلے جرمن قوم کی اندرونی شکست و ریخت سے تھا اور اس کے بعد اس کی تعمیرِ نو کے سلسلے میں جو پیشگوئیاں کی تھیں وہ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں آدھی مکمل ہوئیں۔ آج یو کرائن کے مسئلے پر باقی آدھی پوری ہونے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔

جیسا کہ آج بالعموم باور کیا جا رہا ہے امریکہ، روس سے خائف نہیں بلکہ وہ مستقبل میں جرمنی اور روس کی ہم خیالی اور ہم نوائی سے ڈر رہا ہے۔ دنیا کو معلوم ہے کہ گزشتہ صدی میں اکیلے جرمنی نے دوبار عالمی بساطِ حکمرانی کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ پہلی عالمی جنگ میں 1918ء میں اسے گو شکستِ فاش ہوئی تھی لیکن اس کے صرف دو عشرے بعد 1939ء میں ہٹلر نے تقریباً پورے یورپ پر قبضہ کر لیا تھا!…… اب اگر یہی جرمنی، روس سے مل جاتا ہے (جس کے آثار نارڈ سٹریم۔2کی تنصیب میں نمایاں ہو کے سامنے آنے والے ہیں) تو امریکہ کو جو ایشیاء سے تقریباً باہر نکال دیا گیا ہے وہ اپنے براعظم میں محدود ہونے کے قریب جا پہنچے گا۔ جتنا ظلم و ستم امریکہ نے گزشتہ اور موجودہ صدیوں میں مظلوم و مقہور مسلم اقوام (افغانستان، عراق، لیبیا، شام، یمن)پر توڑا تھا اس کا انجام وہ جلد دیکھنے والا ہے۔ ایشیاء میں جاپان میں اگرچہ امریکی اثر و رسوخ نمایاں نظر آتا ہے لیکن جاپانی قوم ہنوز 6اگست 1945ء کے ہیروشیما اور 9اگست 1945ء کے ناگاساکی کے انجام کو نہیں بھولی۔ ایک دن آئے گا کہ وہ اس کا انتقام لے گی اور جہاں تک ایشیاء کے ایک دوسرے ملک (جنوبی کوریا) میں امریکی اثر و رسوخ کا سوال ہے تو اس کا خمیازہ بھی شائد اسے جلد چین کے ہاتھوں اٹھانا پڑے…… دنیا ایک نئے عالمی نظامِ حکمرانی کی منتظر ہے!!……

اور ہاں سچ صدر پاکستان کے ذوقِ مطالعہ کی بات تو بیچ ہی میں رہ گئی۔(جاری ہے)