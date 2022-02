اتحاد پنجاب پولو کپ ٹیم نیوایج کیبلز /ماسٹر پینٹس نے جیت لیا اتحاد پنجاب پولو کپ ٹیم نیوایج کیبلز /ماسٹر پینٹس نے جیت لیا

لاہور(سپورٹس رپورٹر)لاہور پولو کلب کے زیراہتمام تاریخی اتحاد پنجاب پولو کپ 2022ء ٹیم نیوایج کیبلز /ماسٹر پینٹس نے جیت لیا۔ فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد ٹیم باڑیز کو 3-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ادھرسب سڈری فائنل ٹیم ایچ این پولو نے جیت لیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور پولو کلب میں تاریخی اتحاد پنجاب کپ کا فائنل دیکھنے کیلئے تماشائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی امریکن قونصل جنرل ولیم مکانول، اتحاد ٹیکسٹائل کے سی ای او شیخ ناظم، لاہور پولو کلب کے صدر عمر صادق، سیکرٹری آغا مرتضیٰ علی خان، ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز اور پولو کھلاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ نیوایج کیبلز /ماسٹر پینٹس کی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا اور پہلے چکر سے ہی میچ میں اپنی برتری برقرار رکھی اور تاریخی پنجاب کپ 3-2 سے جیتا۔ نیوایج کیبلز کی طرف سے ویری انٹورینو نے دو اور گونزالو ڈیلٹور نے ایک گول سکور کیا جبکہ ٹیم باڑیز کی طرف سے دونوں گول ارینسٹو ٹروٹز نے سکور کیے۔ قبل ازیں سب سڈری فائنل میں ٹیم ایچ این پولو نے دلچسپ مقابلے کے بعد ری ماؤنٹس کی ٹیم کو 9-6 سے ہرایا۔

ٹیم ایچ این پولو کی طرف سے خوان ماریا رئیوز نے سات، ہیلریو رئیوز اور راجہ سمیع اللہ نے ایک ایک گول سکور کیا۔ ری ماؤنٹس کی طرف سے نکورابٹس نے چار اور صائمن پراڈا نے دو گول سکور کیے۔ اختتامی تقریب میں امریکن قونصل جنرل ولیم میکانول اور سی ای او اتحاد شیخ ناظم نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ نیوایج کیبلز کے گونزالو ڈیلٹور کو دیا گیا جبکہ میچ کی بہترین گھوڑی ماسٹر پینٹس کے صوفی محمد فاروق کی گھوڑی بمبا کو دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عدنان جلیل اعظم ڈائریکٹر نیوایج کیبلز اور ٹیم کپتان کا کہنا تھا کہ ٹیم نے سخت محنت کی اور زندہ دلان لاہور کو بہترین میچ دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کا ہائی گول سیزن پوری دنیا میں انتہائی دلچسپی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈیلٹور کا کہنا تھا کہ لاہور میں آکر یہاں کھیل کر بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹیم نیوایج کیبلز/ماسٹر پینٹس کی ٹیم نے زبردست مقابلے کے بعد ٹیم باڑیز کو ہرایا۔

