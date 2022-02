لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف سٹریمنگ سروس نیٹ فلکس نے پاکستان کی پہلی ویب سیریز کونشر کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔

رپورٹس کے مطابق نیٹ فلکس پہلی پاکستانی ویب سیریز نشر کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ابھی باقاعدہ طور پر اس ویب سیریز کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔

پاکستانی صحافی حسن کاظمی نے ٹوئٹر پر یہ خبر دی ہے کہ نیٹ فلکس نے پاکستان کی پہلی ویب سیریز کو نشر کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔اُنہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ’’بالآخر نیٹ فلکس نے پاکستان کی پہلی ویب سیریز کو منظوری دے دی ،اس ویب سیریز کے 3 سیزن ہیں اور ہر ایک سیزن 13 اقساط پر مشتمل ہے اور بڑے بجٹ کا ہے۔ ویب سیریز کی مزید تفصیلات سے جلد آگاہ کیا جائے گا‘‘ تاہم ابھی اس ویب سیریز کے حوالے سے سامنے آنے والی اِن تفصیلات کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔

#BreakingNews#Netflix finally approves its first original web series from Pakistan.

3 seasons, 13 episodes each with huge budget.

Details will be shared soon.#NetflixOriginals #Pakistan #Webseries