شاہ رخ خان کی سوشل میڈیا پر وائرل تصویر کی حقیقت سامنے آگئی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کی سوشل میڈیا پر وائرل نئے روپ میں تصویر کی حقیقت سامنے آگئی۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق کنگ خان کی نئی اور وائرل تصویر اصلی نہیں بلکہ اسے ایک پرستار نے ایڈٹ کی ہے۔ ایڈٹ شدہ تصویر میں بھارتی اداکار بڑے بالوں کی ہیئر سٹائلنگ اور ہلکی داڑھی کے ساتھ نظر آرہے ہیں۔اداکار کے چاہنے والوں نے ایڈٹ تصویر کو بھی پسند کیا، کئی مداحوں کا کہنا تھا کہ شاہ رخ خان بڑے بال اور داڑھی میں بھی اچھے لگے۔

Whoa ???? Is this for real? Shah Rukh Khan in a NEVER-SEEN avatar! ???? How many likes & RTs for this one? @iamsrk pic.twitter.com/s3HWtH9XBD

خیال رہے کہ شاہ رخ خان ان دنوں سدھارتھ آنند کی فلم پٹھان کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، کئی لوگوں کا خیال تھا کہ کنگ خان نئی فلم میں مذکورہ انداز میں سامنے آئیں گے لیکن حقیقت اس کے برعکس رہی۔

Shah Rukh Khan’s look which Bombay Times shared it FIRST & it went viral on the internet today reminds us of ‘The Professor’ from ‘Money Heist’, what would you like to say? @iamsrk #ShahRukhKhan pic.twitter.com/N7uaTK0VbK