فرحان اختر کا اپنی دوسری شادی پر ہریتک روشن کیساتھ ڈانس، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن )حال ہی میں دوسری شادی کرنے والے بالی ووڈ اداکار فرحان اختر نے ہریتک روشن کے ساتھ ڈانس کیا جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔فرحان اختر اور شیبانی ڈانڈیکر کی شادی میں، دولہا اور ان کے بہترین دوست ہریتک روشن نے ’’زندگی نہ ملے گی دوبارہ‘‘ کے گانے ’’سینوریٹا‘‘ پر ڈانس کیا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پربے حد وائرل ہو رہی ہے۔

ویڈیو میں ہریتک اور فرحان کو اپنے گانے ’’سینوریٹا‘‘ کے سٹیپ کرتے دیکھا جا سکتا ہے، ویڈیو کے ایک حصے میں، ہریتک سٹیپ بھول جاتے ہیں۔ تاہم، وہ فرحان کی طرف سے تھوڑی بہت مدد حاصل کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ڈانس کرنا شروع کردیتے ہیں۔بھارتی میڈیا کے مطابق ہریتک روشن نے اپنے والد راکیش روشن اور والدہ پنکی روشن کے ساتھ فرحان اور شیبانی کی شادی میں شرکت کی۔ہریتک روشن اور فرحان بچپن کے دوست ہیں، دونوں نے ’’لک بائے چانس‘‘ اور ’’زندگی نہ ملے گی دوبارہ‘‘ جیسی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ فرحان نے فلم ’’لکشیا‘‘ میں ہریتک روشن کی ہدایت کاری بھی کی تھی۔واضح رہے کہ فرحان اختر کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔

#HrithikRoshan dances to Senorita with #FarhanAkhtar at his wedding. pic.twitter.com/rssyhIOq2Z