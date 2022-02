پاکپتن کے موسیٰ ولد خاور سے شراب برآمد، مقدمہ درج

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پولیس نے پاکپتن اور لاہور سے تعلق رکھنے والے تین افراد سے شراب برآمد کرکے مقدمہ درج کرلیا ۔

تھانہ غالب مارکیٹ لاہور میں درج مقدمے کے متن کے مطابق کار سوار ملزمان کو ظہورالہٰی روڈ پر روکا گیا جن کے قبضے سے ایک بوتل شراب اور دو کین بیئر برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق گاڑی میں تین افراد سوار تھے جن کی شناخت پاکپتن کے موسیٰ ولد خاور، محمد احمد ولد احمد رضا اور لاہور سے تعلق رکھنے والےاحمد شہریار ولد اعجازسوار تھے اور تینوں ہی شراب کے نشے میں دھت تھے۔ تینوں افراد کا سروسز ہسپتال میں چیک اپ کروایا گیا جہاں ڈاکٹر نے شراب نوشی کی تصدیق کی جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

