کوالا لمپور (نمائندہ پاکستان) ملائیشیاکے شہر کوالا لمپور میں I K C کے زیر اہتمام پاکستان ڈے کے سلسلے میں مشاورتی اجلاس ایک مقامی پاکستانی ریسٹورنٹ پاک پنجاب Quill City Mall برانچ میں منعقد گیا ،جس کی صدارت I K C کے صدر عمران خان نے کی، اس کی علاوہ I K C ممبر آفتاب محرابپوری ،آصف خان اور I K C وومن ونگ کی مس حسینہ نے شرکت کی اس کے علاوہ ملائیشیا بزنس کمیونٹی سے داتو غنی اور دیگر مقامی افراد نے شرکت کی ، پاکستان ڈے کے پروگرام کو بھرپور کامیاب کرانے کی تجاویز پر غور کیا گیا۔

