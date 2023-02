گلوکار سونو نگم پر ممبئی میں کنسرٹ کے دوران حملہ ہوگیا ،ویڈیو وائرل

ممبئی(ویب ڈیسک)بھارتی معروف گلوکار سونو نگم پر ممبئی میں ایک کنسرٹ کے دوران حملہ ہو گیا۔

انڈین ایکسپرین نیوز کے مطابق ممبئی کے علاقے چیمبور میں کنسرٹ کے دوران شیوسینا کے ریاستی اسمبلی کےایم ایل اے پرکاش کے بیٹے اور بھتیجے نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سونو نگم پر حملہ کر دیا ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق کنسرٹ کے دوران مقامی رکن اسمبلی کے بیٹے نے سونو نگم سے ملنے کی کوشش کی جس پر ان کے باڈی گارڈز نے روکاجس پر طیش میں آکر ایم ایل اے کے بیٹے اور بھتیجے نے سونو نگم ان کے بھائی اور باڈی گارڈز پر حملہ کردیا اور انہیں اسٹیج سے نیچے پھینک دیا ۔ جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔جس میں سونو نگم کے ساتھ کچھ لوگوں کو لڑتے اور زخمی ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔

#SonuNigam attacked by Uddhav Thackeray MLA Prakash Phaterpekar son and his goons in music event at Chembur. Sonu has been taken to the hospital nearby. pic.twitter.com/ERjIC96Ytv