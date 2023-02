مہنگی ترین گاڑیوں کی خبروں پر شاہ رخ خان نے خاموشی توڑ دی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان نے ان خبروں کی سختی سے تردید کردی ہے کہ ان کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں۔

ٹویٹر میں اپنے مداحوں سے سوال و جواب کے سیشن میں جب ایک مداح نے سوال کیا کہ آپ کی پسندیدہ گاڑی کون سی ہے اور کون سی گاڑی آپ کبھی فروخت نہیں کریں گے۔اس سوال کے جواب میں شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ میرے پاس کوئی مہنگی گاڑیاں موجود نہیں ہیں اور اس کے متعلق میڈیا پر جو خبریں چلائی جاتی ہیں وہ سب بوگس ہیں۔

اداکار نے واضح الفاظ میں اپنے مداحوں کو خبر دی کہ ان کی ملکیت میں صرف ایک ہیونڈائی گاڑی ہے اور لگژری گاڑیوں پر مضامین جھوٹ ہیں۔

Actually I don’t have any cool cars….except Hyundai of course. All social media articles about luxury cars i allegedly have are bogus. https://t.co/yimFQ1kdUx