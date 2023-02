شاہ رخ خان نے اپنی ریٹائرمنٹ سے متعلق دلچسپ جواب دے دیا

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے سپر سٹار شاہ رخ خان نے گزشتہ روز ٹوئٹر فینز کے ساتھ "آسک ایس آرکے " کا سیشن رکھا جس میں انہوں نے اپنی اداکاری سے ریٹائرمنٹ لینے کے سوال پر دلچسپ جواب دے دیا۔

بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان ٹوئٹر پر اپنے فینز کے ساتھ ہمیشہ متحرک نظرآتے ہیں اور اپنے مداحوں کو انکے سوالات کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز ٹوئٹر پر سوالات و جوابات کے سیشن میں شاہ رخ خان نے اپنے مداحوں کو کچھ وقت کے لیے ایسے سوالات پوچھنے کی اجازت دی جو نہیں پوچھنے چاہئیں۔ایسے میں ایک صارف نے ان سے سوال پوچھاکہ" آپ اداکاری سے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرا بڑا کام کیا کرنے جارہے ہیں"، جس کا شاہ رخ خان نے دلچسپ جواب دیتے ہوئے کہا کہ " میں کبھی اداکاری سے ریٹائر نہیں ہوں گا بلکہ مجھے نکالا جائے گا جبکہ اس کے بعد میں دوبارہ مزید بہتر ہوکر واپس آؤں گا"۔

I will never retire from acting…I will have to be fired…and maybe even then I will come back hotter!! https://t.co/YHSQZ3ndub

اس سیشن میں ایک صارف نے کنگ خان سے انکی خوش گوار شادی شدہ زندگی کا راز پوچھا ۔ جس کے جواب میں شاہ رخ خان نے اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گوری بہت سادہ دل اور ذہن کی مالک ہیں۔ وہ ہمیں خاندان کی اچھائی اور محبت پر یقین رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔

Gauri has the most simple heart and mind. She has just kept us all believing in the goodness of family and love https://t.co/nZV3CbGPxU