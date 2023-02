نسیم شاہ کی ننھی مداح سے ملاقات ، بچی خوشی سے رو پڑی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل) کی ٹیم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ بولر نسیم شاہ نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ننھی مداح سے ملاقات کی اس دوران بچی خوشی سے رو پڑی۔

تماشائیوں میں کھڑی ننھی فین نسیم شاہ کا سکیچ بناکر کوئٹہ اور پشاور کے میچ میں آئی تھی۔ننھی فین نے نسیم شاہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا جس پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی انتظامیہ ملاقات کیلئے نسیم شاہ کو سٹینڈ کے پاس لے گئی۔نسیم شاہ سے ملتے ہی ننھی مداح خوشی سے رو پڑی،فاسٹ بولر نے فین کو سکیچ پر آٹو گراف دیا اور اس کے ساتھ سیلفی بھی بنائی۔

???????????????????????? ????????????????'???? ???????????? ???????????????? ????

A lucky fan meets her favourite ???? @iNaseemShah after the match#PurpleForce #QGvPz pic.twitter.com/wdeaoBFCxJ