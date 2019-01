راؤانوارسے واقعہ ساہیوال تک مقابلوں میں اموات کاسلسلہ ختم کرناہوگا،شیریں مزاری

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ راؤانوارسے واقعہ ساہیوال تک مقابلوں میں اموات کاسلسلہ ختم کرنا ہوگا، حکومت ہونے کے ناطے ہماری ذمے داری ہے جاری سلسلہ ختم ہو۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سانحہ ساہیوال سے متعلق اپنے بیان میں کہا راؤانوارسے واقعہ ساہیوال تک مقابلوں میں اموات کاسلسلہ ختم کرناہوگا، ہمیں قانونی کی حکمرانی قائم کرنا چاہئے۔

شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ حکومت ہونے کے ناطے ہماری ذمے داری ہے جاری سلسلہ ختم ہو، جواب دہی سب کیلئے ہونی چاہئے۔

From Rao Anwar to the Sahiwal incident - as part of the govt it is our duty to end decades of tolerance for killings thru "encounters". What was tolerated, even encouraged by prev govts/state must end now as we strengthen Rule of Law & accountability for all.