”شعیب اختر کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا“ وہ ساری باتیں جنہیں جان کر آپ بھی مان جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ میں تیز ترین گیند کرانے کا اعزاز پاکستان کے مایہ ناز فاسٹ باؤلر شعیب اختر کے پاس ہے جنہوں نے آئی سی سی ورلڈ کپ 2003ءمیں انگلینڈ کے خلاف میچ میں 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرا کر دنیائے کرکٹ کو حیران کر دیا تھا۔

تاہم اتوار کو کرکٹ شائقین اس وقت ششدر رہ گئے جب جنوبی افریقہ میں کھیلے جا رہے انڈر19 ورلڈ کپ میں سری لنکا کے فاسٹ باؤلر نے 175کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرادی، اب اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس کا کچھ اندازہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو ہی گیا ہے مگر سپیڈو میٹر نے کم از کم یہ ’دعویٰ‘ ضرور کیا ہے۔

On the right corner of the screen, the speed of the delivery showed at 108 mph. #INDvSL #INDU19vSLU19 #Cricket #CWCU19 pic.twitter.com/7uKD73zYn0

Sri-Lankan U19 Pacer Pathirana clocked a stunning 175 kph on the speed gun in #U19CWC match Against India on a Wide Ball.

اتوار کو انڈر19 ورلڈ کپ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلے گئے میچ میں سری لنکن فاسٹ باؤلر متھیشا پاتھیرانا نے میچ کے چوتھے اوور کی پانچویں گیند کرائی جو وائیڈ گیند تھی تاہم سپیڈو میٹر پر اس گیند کی رفتار 175 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 108 میل کی رفتار نظر آنے پر ہر کوئی حیران رہ گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔

اس گیند کو کرانے کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شائقین کرکٹ کی جانب سے گیند کے سکرین شاٹ پوسٹ کئے گئے اور انہوں نے اس گیند کی رفتار پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ایسا واقعی ہوا ہے۔

نتیش کمار نامی صارف نے لکھا ”کیا یہ سچ ہے؟ میں ششدرہوں!! انڈر 19 ورلڈکپ میں متھیشا نے 175 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکی“

مدشکا بالا سوریا نامی صارف نے لکھا ”متھیشا پاتھیرانا کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ میں تیز ترین گیند کرانے سے متعلق خبر دیکھی۔ ٹھیک ہے، ورلڈکپ سے پہلے ان کی تیز ترین گیند 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ یقین نہیں کر سکتی کہ یہ سب کہنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن یہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے کہ اچانک کوئی 175 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرانے لگے، واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک غلطی ہے۔“

Sigh, just saw a news alert about Matheesha Pathirana bowling the fastest ball ever in world cricket.

Ok, prior to the WC his fastest was around 130kph. Can't believe this needs to be said, but it is not *humanly possible* to randomly bowl a delivery at 175kph. Clearly an error.