جوبائیڈن کی تقریبِ حلف برداری میں پاکستان کی نمائندگی کس نے کی؟ جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کر دے گا

واشنگٹن (ویب ڈیسک) امریکا کے نئے صدر جوبائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں امریکا میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد خان نے پاکستان کی نمائندگی کی اور اسے اپنے لیے ایک اعزاز کہا۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کیپیٹل ہِل کے سامنے بنائی گئیں تصاویر شیئر کیں اور تقریبِ حلف برداری کے حوالے سے بتایا۔

Honored and proudly representing Pakistan at the 59th Inauguration Ceremony of President Biden and VP Harris at Capitol Hill. Witnessing a historic transition and a ceremony filled with tradition. pic.twitter.com/d0aBR0iEZt