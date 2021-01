جوبائیڈن نے صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی اہم ترین عہدے پر فائز شخصیت سے استعفیٰ مانگ لیا

واشنگٹن(ویب ڈیسک) امریکی صدر جوبائیڈن نے دفتر سنبھالتے ہی امریکی سرجن جنرل جیروم ایڈمز سے استعفیٰ طلب کرلیا۔امریکی صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھاتے ہی جہاں مسلمانوں پر سفری پابندی ختم کرنے سمیت 15 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیا وہیں صحت کے شعبہ سے وابستہ امریکی سرجن جنرل جیروم ایڈمز سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کردیا۔

I've been asked by the Biden team to step down as Surgeon General. Its been the honor of my life to serve this Nation, and I will do all I can to ensure everyone has an equal opportunity to achieve and maintain health. See my full statement at: https://t.co/pCkbpealt8