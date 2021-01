دورہ آسڑیلیا کے بعد بھارتی فاسٹ باؤلر محمد سراج سب سے پہلے کہاں گئے؟جان کر آپکی آنکھیں بھی بھیگ جائیں

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )آسڑیلیا کا کامیاب دورہ کرکے اپنے ملک لوٹنے والے بھارتی فاسٹ باؤلر محمد سراج سب سے پہلے اپنے والد کی قبر پر حاضری دینے پہنچ گئے۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق محمد سراج نے اپنے والد محمد غوث کی قبر پر حاضری دی،فاسٹ باؤلر کے والد پھیپھڑوں کی بیماری کے باعث کچھ روز قبل انتقال کر گئے تھے،ان کے انتقال کے وقت محمد سراج دورہ آسڑیلیا پر موجود تھے۔

واضح رہے کہ محمد سراج نے دورہ آسڑیلیا کے دوران اپنا ٹیسٹ ڈبیو کیا تھا اور چار ٹیسٹ میچز کی سیریز کے دوران شاندار باوؤلنگ کا مظاہرہ کیا،ان کی بہترین باؤلنگ کی وجہ سے انڈیا آسڑیلیا کے خلاف آخری ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا تھا۔

Mohammed Siraj returned to India on Thursday morning, and went directly to his father Mohammed Ghouse’s grave in Hyderabad

Having been ill with lung issues, his father died on November 20, shortly after Siraj landed in Australia

(????: Mohammed Shafi) pic.twitter.com/hi4QPO0pSC