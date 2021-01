شہباز تاثیر نے مذاق کا نشانہ بننے والے کنولی ریسٹورنٹ کے منیجر کو نوکری کی پیشکش کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے صاحبزادے شہباز تاثیر نے اپنی مالکن کے مذاق کا نشانہ بننے والے کنولی ریسٹورنٹ کے منیجر کو نوکری کی پیشکش کردی۔

شہباز تاثیر نے ٹوئٹر پر بتایا کہ ان کے رئیل اسٹیٹ پراجیکٹ پیس پاکستان لمیٹڈ کیلئے ایک منیجر کی اسامی خالی ہے جس پر وہ کنولی کے منیجر اویس کو بھرتی کریں گے۔

بعد ازاں ایک اور ٹویٹ میں شہباز تاثیر نے بتایا کہ ان کی اویس کے ساتھ بات ہوئی ہے، اس کا حوصلہ بلند ہے ، وہ انتہائی پروفیشنل شخص ہے، ہم نے اسے نوکری کی پیشکش کردی ہے ، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آتا ہے۔

خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کنولی ریسٹورنٹ اسلام آباد کی مالکن کو اپنے منیجر کی کمزور انگریزی کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ مذکورہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیلی جس کے بعد مذاق اڑانے والی خاتون کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹوئٹر پر بائیکاٹ کنولی کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد ریسٹورنٹ انتظامیہ نے ایک بیان میں اس ویڈیو پر معافی مانگی ہے۔

Just spoke to Awais. He’s in high spirits and was very professional. We have made him an offer let’s see ❤️